Биатлонистка Юрлова-Перхт пропустит старты сборной России

Биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт не принимает участие в контрольных стартах сборной России в Тюмени. Решение было принято по согласованию с тренерским штабом команды, сообщает СБР.

Юрлова-Перхт получила право соревноваться на Кубке мира без отбора. Также участие в Кубке мира примет Виктория Сливко по международной квоте. Остальные участницы определятся по результатам контрольных забегов.

У мужчин на этап в Эстерсунде отобрались Александр Логинов, Евгений Гараничев и Александр Бабиков. Соревнования пройдут с 30 ноября по 8 декабря.