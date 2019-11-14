Толстый кот, которого не пускали в самолет, тренировался с "Адмиралом"

Кот Вкитор, который стал известным на всю страну благодаря работникам "Аэрофлота", провел тренировку с хоккейным клубом "Адмирал". Занятие с животным провел тренер команды Николай Пронин, сообщает пресс-служба клуба.

Ранее в сеть попала история Михаила Галина, который летел с котом из Москвы во Владивосток. В процессе регистрации сотрудница авиакомпании "Аэрофлот" проверила весь багаж мужчины. Выяснилось, что вес кота составляет 10 кг. Правила позволяют перевозить животных весом не более 8 кг.

Мужчину предложили сдать кота в багажное отделение, но пассажир отказался и вернул билет, так как не хотел расставаться с котом на 8 часов. Он нашел другого кота, при регистрации взвесил его, а затем сел на рейс с Виктором. По прибытию во Владивосток кота решили потренировать в "Адмирале".

"Канат, беговая дорожка, силовые упражнения - всё по-серьезному. Учитель и ученик в процессе настолько сблизились, что Палыч позволил Виктору такие вольности, о которых его подопечные хоккеисты даже не мечтали", - говорится в сообщении "Адмирала".