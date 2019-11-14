СК связывает убийство чемпиона по тайскому боксу с его бизнесом

Следственный комитет РФ рассматривает разные версии убийства на юго-западе Москвы чемпиона мира по тайскому боксу Ашота Боляна. Среди прочих проверяется версия связанная с его коммерческой деятельностью, сообщает "РИА Новости".

Тело спортсмена было обнаружено местным жителем на Нахимовском проспекте. По версии следствия, мужчину застрелили у его автомобиля.

Болян трижды становился победителем чемпионата мира по тайскому боксу по нескольким версиям. Также он выиграл Кубок Азии по кикбоксингу и 17 других международных турниров.

Кроме того, он поставил уникальный рекорд по скорости нанесения ударов: за секунду Ашот Болян произвел 11 ударов, из которых 8 руками, и 3 ногами. Свою карьеру он закончил в 2004 году, после чего переехал в Россию.