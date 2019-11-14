Госдума планирует вернуть пиво на стадионы до конца года

Законопроект о продаже пива на стадионах будет внесен в Госдуму до конца года. Разрешить распространение алкогольного напитка планируется на футбольных, баскетбольных и других командных спортивных мероприятиях, сообщает ТАСС.

Запрет на продажу пива на стадионах введен с 2005 года. Ранее за отмену высказались спортивные организации и минспорта.

Во время чемпионата мира-2018 по футболу на стадионах была разрешена продажа пива. После турнира организаторы признали эксперимент удачным. С предложением вернуть на спортивные мероприятия пиво к Владимиру Путину обратился глава Татарстана.