Биатлонист Малышко победил в первой контрольной гонке сезона

В Тюмени состоялась контрольная гонка сборной России. По итогам стартов определится состав команды на первый этап Кубка мира в Эстерсунде.
Выиграл гонку Дмитрий Малышко, который прошел дистанцию без промахов. Второе место занял Кирилл Стрельцов, третье - Василий Томшин.
Также участие в гонке приняли Матвей Елисеев, Никита Поршнев, Карим Халили, Ильназ Мухамедзянов, Эдуард Латыпов, Антон Бабиков и Вадим Филимонов.
У Бабикова есть индивидуальный допуск на Кубок мира. Также по решению СБР Александр Логинов и Евгений Гараничев поедут в Эстурсунд без отбора.
На смену несвойственно теплой для ноября погоды в регионы России придет резкое похолодание.