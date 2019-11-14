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Биатлонист Малышко победил в первой контрольной гонке сезона

Спорт

В Тюмени состоялась контрольная гонка сборной России. По итогам стартов определится состав команды на первый этап Кубка мира в Эстерсунде. 

Выиграл гонку Дмитрий Малышко, который прошел дистанцию без промахов. Второе место занял Кирилл Стрельцов, третье - Василий Томшин.

Также участие в гонке приняли Матвей Елисеев, Никита Поршнев, Карим Халили, Ильназ Мухамедзянов, Эдуард Латыпов, Антон Бабиков и Вадим Филимонов.

У Бабикова есть индивидуальный допуск на Кубок мира. Также по решению СБР Александр Логинов и Евгений Гараничев поедут в Эстурсунд без отбора. 

биатлон дмитрий малышко
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