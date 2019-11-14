Adidas отреагировал на ошибку с формой сборной России

Немецкий концерн adidas сделал заявление по поводу скандала с формой сборной России по футболу. Ранее сообщалось, что РФС отказался использовать новую экипировку команды, в которой была допущена ошибка. На ближайшие матчи с Бельгией и Сан-Марино россияне выйдут в старой форме.

На новом комплекте неправильно расположены цвета российского флага. На рукавах красной формы есть синие и белые вставки, но сделаны они так, что флаг выглядит перевернутым.

В adidas заявили, что разрабатывали дизайн новой формы в тесном контакте с РФС. Фирма пообещала найти решение для выхода из скандала.

"Мы гордимся тем, что 12 лет являемся партнером Российского футбольного союза и поэтому уверены, что вместе найдем решение", - приводит заявление adidas немецкая DW.

Презентация формы прошла 7 ноября. Позже adidas представил экипировку других команд, где цвета флага были расположены правильно.