Чемпион мира по тайскому боксу застрелен в Москве

Ашот Болян, тайский боксер из Армении, был застрелен 13 ноября вечером на юго-западе Москвы. Тело спортсмена было обнаружено на Нахимовском проспекте, сообщает "МК".

По версии следствия, мужчину застрелили у его автомобиля. Труп мужчины увидел местный житель.

Болян трижды становился победителем чемпионата мира по тайскому боксу по нескольким версиям. Также он выиграл Кубок Азии по кикбоксингу и 17 других международных турниров.

Кроме того, он поставил уникальный рекорд по скорости нанесения ударов: за секунду Ашот Болян произвел 11 ударов, из которых 8 руками, и 3 ногами. Свою карьеру он закончил в 2004 году, после чего переехал в Россию.