Российского бойца арестовали по обвинению в похищении человека

Пресненский суд Москвы на два месяца арестовал бойца ММА Дмитрия Сосновского по уголовному делу. Его обвиняют в вымогательстве и похищении человека в составе группы лиц. По этому производству проходят еще пять человек, сообщает ТАСС.

По версии следствия, группа вымогала около 300 тысяч рублей у одного из коммерсантов. По мнению адвоката Равиля Саберова, деяние группы лиц неверно квалифицировано. У суда имеется видеозапись эпизода.

На счету Сосновского 11 побед в 11 боях в MMA. В марте 2018 года боец дебютировал в UFC, победил британца Марка Годбира и с тех пор не выходил в октагон.