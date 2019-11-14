Кузнецов точным броском принес победу "Вашингтону"

Хоккеист "Вашингтона" Евгений Кузнецов стал одним из героев матча регулярного чемпионата НХЛ против "Филадельфии". Россиянин реализовал победный буллит и был признан первой звездой матча.



"Вашингтон" - "Филадельфия" - победный буллит Кузнецова.

Кузнецов провел на льду 19 минут 30 секунд. На его счету 2 броска по воротам и один силовой прием.

В 16 матчах текущего сезона на счету Кузнецова 18 (8+10) очков при показателе полезности "+9". "Вашингтон" лидирует в своей конференции и дивизионе.