Полиция проводит проверку по угрозам сыну Плющенко

Полиция проводит проверку информации об угрозах шестилетнему сыну олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Ранее сообщалось, что ребенку поступали угрозы от неизвестной женщины в соцсетях.

"7 ноября в УМВД России по Одинцовскому городскому округу поступило заявление от адвоката родителей несовершеннолетнего ребенка об угрозе его жизни и здоровью, а также вымогательству денежных средств неизвестным. Сотрудники полиции проводят проверку", - приводит "РИА Новости" слова начальника пресс-службы ГУМВД России по Московской области Татьяна Петрова.