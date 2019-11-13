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Полиция проводит проверку по угрозам сыну Плющенко

Спорт » Фигурное катание

Полиция проводит проверку информации об угрозах шестилетнему сыну олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Ранее сообщалось, что ребенку поступали угрозы от неизвестной женщины в соцсетях.

"7 ноября в УМВД России по Одинцовскому городскому округу поступило заявление от адвоката родителей несовершеннолетнего ребенка об угрозе его жизни и здоровью, а также вымогательству денежных средств неизвестным. Сотрудники полиции проводят проверку", - приводит "РИА Новости" слова начальника пресс-службы ГУМВД России по Московской области Татьяна Петрова.

евгений плющенко фигурное катание
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