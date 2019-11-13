ВАДА снизит срок отстранения за употребление наркотиков

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) изменит наказание за употребление кокаина и марихуаны. Теперь срок отстранения составит не более трех месяцев, а в случае прохождения курса реабилитации всего один месяц.

Спикер ВАДА Джеймс Фитцжеральд заявил, что употребление наркотиков не связано с повышением спортивных результатов.

"Спортсмен наркотиками не повышает производительность, приоритет должен делаться на здоровье, а не на длительное наказание. Кроме того, мы расходуем существенные ресурсы на рассмотрение дел об употреблении психотропных веществ. Эти ресурсы можно потратить на антидопинговые расследования, которые действительно влияют на создание равных условий в спорте", - заявил Джеймс.