Американский боец Найт избил двух мужчин в туалетной кабинке

Боец Джейсон Найт избил двух мужчин в туалетной кабинке. Конфликт произошел в одном из баров США. Видео драки опубликовал боец Брок Вивер.



Найт бьет мужчин в туалете.

16 ноября состоится турнир BKFC 9, в главном событии которого Джейсон Найт проведет реванш с россиянином Артемом Лобовым.

Найт провел в карьере 26 поединков, в которых потерпел 6 поражений. Четыре последних боя в UFC он проиграл, после чего перешел в ВКFC. В апреле 2019 года он проиграл Лобову.