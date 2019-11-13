Американский боец Найт избил двух мужчин в туалетной кабинке

Боец Джейсон Найт избил двух мужчин в туалетной кабинке. Конфликт произошел в одном из баров США. Видео драки опубликовал боец Брок Вивер.
16 ноября состоится турнир BKFC 9, в главном событии которого Джейсон Найт проведет реванш с россиянином Артемом Лобовым.
Найт провел в карьере 26 поединков, в которых потерпел 6 поражений. Четыре последних боя в UFC он проиграл, после чего перешел в ВКFC. В апреле 2019 года он проиграл Лобову.
На смену несвойственно теплой для ноября погоды в регионы России придет резкое похолодание.