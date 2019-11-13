Тренер ЦСКА Гончаренко отстранен на одну игру чемпионата

КДК РФС рассмотрел эпизод матча "Сочи" - ЦСКА, в котором главный тренер армейцев Виктор Гончаренко предъявлял претензии арбитру Станиславу Васильеву. Белорусский специалист использовал нецензурную лексику, а момент попал в эфир канала "Мат ТВ".

КДК возбудил дело о поведении Гончаренко в адрес официальных лиц. Тренер лично присутствовал на заседании и объяснил свое поведение эмоциональным состоянием, связанным с ошибками судейского корпуса. При этом Гончаренко заявил, что такое поведение недопустимо для главного тренера и публичного лица.

КДК принял во внимание извинения Гончаренко в СМИ и на заседании. Гончаренко оштрафован на 2 матча, из них 1 - реальный, 1 - условный, а также оштрафован на 100 тысяч рублей.