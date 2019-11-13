Сборные России и Бельгии рассудит португальская бригада арбитров

УЕФА назвал бригаду арбитров на матчи 9-го тура отборочного турнира чемпионата Европы между Россией и Бельгией. Обслужит матч португальская бригада арбитров. Главный судья — Артур Соареш Диаш. Ему будут ассистировать на линиях Руй Тавареш и Паулу Соареш. Резервный судья — Уго Мигель.

Матч Россия — Бельгия состоится 16 ноября в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром Арена". Начало встречи — в 20:00 мск.

Сборная России, набрав 21 очко, занимает второе место в турнирной таблице группы I. Бельгия (24) — на первом месте. Обе команды уже гарантировали себе попадание в финальную стадию чемпионата Европы 2020 года.