Волков и Магомедшарипов поднялись в рейтинге UFC

Американский боец Джон Джонс является лучшим в UFC вне зависимости от категории. Второе место в рейтинге занимает россиянин Хабиб Нурмагомедов, третье - Генри Сехудо, четвертое - Стипе Миочич, пятое - Аманда Нуньес.

Российский боец Забит Магомед Шарипов поднялся в рейтинге в полулегком весе. Он занимает четвертое место, а чемпионом в этом дивизионе является Макс Холлоуэй.

Александр Волков идет шесты в тяжелом весе. Чемпион UFC в этом дивизионе Стипе Миочич.

На выходных состоялся турнир UFC в Москве, на котором Волков и Магомедшарипов одержали победы.