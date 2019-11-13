Тренер "Локомотива" брал деньги у футболистов за место в составе

Бывший футболист "Локомотива" Исо Каньенда рассказал о том, почему ему не удалось закрепиться в составе команды. Малавиец выступал за железнодорожников в 2006 году, когда команду тренировал серб Славолюб Муслин.

По словам футболиста, Муслин от него требовал денег за попадание в состав. Сумма составляла 2,5 тыс. долларов.

"После сезона в команде поменялся главный тренер, который сказал мне: "Если хочешь остаться в "Локомотиве", надо платить деньги". Речь шла о двух с половиной тысячах долларов в месяц. Я сразу отказался", - заявил Каньенда в интервью "Чемпионату".

В том сезоне "Локомотив" занял третье место в чемпионате, уступив ЦСКА и "Спартаку".