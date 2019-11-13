В Японии начнут продажу помады "красная Алина" в честь Загитовой

С 1 января 2020 года в продажу в Японии поступит помада под названием "Alina red". Косметика посвящена фигуристке Алине Загитовой.

Помаду "Красная Алина" можно приобрести в сети интернет. Стоимость составляет 3600 йен (около 2130 рублей). Ранее спортсменка использовала помаду на турнире Гран-при Франции.

Ранее стало известно, что Загитова признана спортсменкой года по версии журнала Glamour. Россиянка является олимпийской чемпионкой, а также чемпионкой мира и Европы.