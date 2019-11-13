Претендент на олимпийские медали Аблязин сломал ногу

Пятикратный призер олимпийских игр Денис Аблязин во время тренировки сломал ногу. Он получил травму на прыжке.

По словам тренера спортсмена Сергея Старкина, сроки восстановления гимнаста пока неизвестны. Позже будет проведено дополнительное обследование спортсмена. Гимнаст может пропустить Олимпийские игры в Токио-2020.

27-летний Аблязин является трехкратным серебряным и двукратным бронзовым призером Олимпийских игр, также в его активе две победы на чемпионатах мира, восемь золотых наград чемпионатов Европы.