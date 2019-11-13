Головин вернулся к тренировкам в общей группе сборной России

Футбольная сборная России ведет подготовку к матчам Евро-2020 против Бельгии и Сан-Марино. Занятие состоялось на стадионе им. Метревели в Сочи, сообщает ТАСС.

К тренировкам в общей группе приступил полузащитник Александр Головин. Первые два дня во время тренировочного сбора футболист занимался по индивидуальной программе, как сообщил врач национальной команды Эдуард Безуглов, у Головина были выявлены перегрузочные явления в сухожилии в паховой области.

Подопечные Станислава Черчесова встретятся со сборной Бельгией в Санкт-Петербурге 16 ноября, а 19 ноября сыграют в гостях с командой Сан-Марино.