"Ростов" может продать шесть футболистов и расстаться с Карпиным

"Ростов" планирует разгрузить бюджетную ведомость из-за финансовых проблем. У клуба задолженность по зарплате и премиальным около трех месяцев. Команде перестали оказывать помощь спонсоры. Если ситуация не изменится, то клуб придется продать несколько игроков.

По сведениям "СЭ", в зимнее трансферное окно команду покинут нападающий Эльдор Шомуродов, защитник Дмитрий Чистяков и полузащитники Алексей Ионов, Роман Еременко, Матиас Норманн и Ивелин Попов. Этих футболистов донской колуб может выгодно продать.

Кроме того, свои посты покинут президент клуба Арташес Арутюнянц, спортивный директор Алексей Рыскин и главный тренер Валерий Карпин.

"Ростов" в турнирной таблице РПЛ идет третьим, набрав 30 очков. От лидирующего "Зенита" команда отстает на 6 пунктов.