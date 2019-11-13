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Источник Правда.Ру

Гламурный журнал признал Загитову спортсменкой года

Спорт » Фигурное катание print

Российская фигуристка Алина Загитова была признана лучшей спортсменкой года по версии журнала Glamour. На награду также претендовали фехтовальщица Софья Великая, легкоатлетка Мария Ласицкене и пловчиха Юлия Ефимова.

"Алине всего 17 лет, а о ней уже говорят как о легендарной фигуристке-одиночнице. Золото на Олимпиаде 2018 спортсменку не расслабило: в 2019-м Загитова завоевала первое место на чемпионате мира и второе на чемпионате Европы", - говорится в сообщении журнала.

На церемонии награждения Загитова поблагодарила всех, кто за нее голосовал и свою команду.

алина загитова фигурное катание
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