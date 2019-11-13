Футболист Исо Каньенда рассказал о нападении скинхеда

Экс-игрок "Локомотива" и "Ростова" Исо Каньенда рассказал о нападении скинхедов. Футболист жил в России с 2003 по 2011 год. Также он играл за КАМАЗ, "Ротор" и брянское "Динамо".

Каньенда рассказал о том, как ходил в ночной клуб с Динияром Билялетдиновым. Там к футболисту пристал скинхед и требовал отдать деньги, а также кожаную куртку. За малавийца вступился Динияр.

"С тех пор я по клубам не шатался, так как считаю, что одному в такие заведения опасно ходить. Что делал в свободное время? Дома сидел - музыку слушал, телевизор смотрел", - заявил "Чемпионату" Каньенда.