Сборная России отказалась выходить на матчи в форме с флагом Сербии

Футболисты сборной России не согласились выходить на ноябрьские матчи против Бельгии и Сан-Марино в новой форме. Игроков поддержали в РФС и подтвердили, что спортсмены будут выступать в старой экипировке.

Все дело в том, что изготовитель формы adidas неправильно расположил полосы флага России на рукавах. Вместо российского триколора получился сербский. Болельщики сразу заметили несоответствие, а РФС потребовал от немецкого концерна переделать форму.

Футболки сборной России были представлены первыми. Чуть позже adidas презентовал формы немецкой и бельгийской команд. На этих футболках полосы флага расположены правильно. Ранее в футболках подобной стилистики выступала сборная Колумбии на Кубке Америки-2020, и там полосы расположены так же правильно.

О реакции adidas пока ничего не известно, но новая форма уже продается в магазинах.