В Южной Корее умер российский участник парусной регаты

Президент Федерации парусного спорта приморского города Находка Виктор Ходырев, участвовавший в международной регате в Южной Корее, умер после соревнований.

Сообщение об этом появилось на сайте Федерации парусного спорта Приморского края.

"Из корейского порта Тонгъенг прилетело грустное известие. Не успели отгреметь фанфары в честь победителей и призеров 13-й международной регаты на Кубок Ли Сун Сина, как стало известно, что от сердечного приступа скончался участник регаты, президент Федерации парусного спорта Находки, капитан яхты "Gastion" Виктор Михайлович Ходырев", — говорится в сообщении.

Экипаж яхты Виктора Ходырева занял в международных соревнованиях второе место.

Известно, что Ходырев был активным участников движения яхтсменов Дальнего Востока. Он занимался парусным спортом с 1986 года. Часто принимал участие в регатах в Японии и Южной Корее. Также Ходырев разрабатывал проект яхт-клуба с детским парусным центром под Находкой.

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