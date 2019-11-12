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Источник Правда.Ру

Стадион "Ростов Арена" передан Ростовской области

Спорт » Командные виды » Футбол print

С 1 января 2020 года стадион "Ростов Арена" будет передан из федерального бюджета в областной. В перечень передаваемых объектов попали 20 объектов: сам стадион, билетные кассы, контрольно-пропускные пункты, а также вспомогательные сооружения, говорится в сообщении правительства РФ.

Стадион "Ростов Арена"  введен в эксплуатацию в 2018 году. Стоимость строительства составила чуть менее 20 млрд рублей. Финансирование было осуществлено полностью из федерального бюджета.

В данный момент на стадионе играет клуб "Ростов". Арендная стоимость каждого матча составляет 2,4 млн рублей.

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