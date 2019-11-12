В сети набирает популярность ролик с необычным финтом россиянина

В интернете большую популярность набирает ролик, в котором российский спортсмен делает необычный финт. На видео к главному герою подбегает оппонент и совершает подкат. Спортсмену, на тот момент державшему ногу на мяче, удается подбросить футбольный снаряд так, что соперник проезжает под ним и остается не у дел.

"Друзья, есть мысли, как у меня это получилось?", — сопроводил видео его автор.

При этом оригинальная версия ролика была опубликована в аккаунте спортсмена ещё в конце августа этого года и набрало почти 40 тыс. просмотров. Менее суток назад уже обработанный ролик с наложенной музыкой появился в одном из популярных аккаунтов, посвящённых футболу. За 21 час видео посмотрело более 2,3 млн человек.