Гимнастка в США скончалась после падения с брусьев

Американская гимнастка Мелани Коулман скончалась в больнице после перелома позвоночника. 20-летняя девушка получила травму 8 ноября, неудачно исполнив элемент на брусьях на тренировке. Она не смогла схватиться за снаряд и упала на пол.

Мелани доставили в больницу, но спасти ее не смогли. Спустя три дня девушка скончалась. Коулман считалась талантливой спортсменкой и была участницей олимпийской программы США.