"Торо Россо" оставила Квята в Формуле-1

"Ред Булл" объявил составы основной команды и пилотов "Торо Россо". В 2020 году в чемпионате Формулы-1 за "Ред Булл" будут выступать Алекс Албон и Макс Ферстаппен, за дублирующий состав - Даниил Квят и Пьер Гасли.

Российского пилота называли одним из претендентов на попадание в "Ред Булл", но там довольны Албоном. В этом сезоне гонщик набрал 84 очка, а Квят 34. Сам россиянин выразил удовлетворение решением команды.

"Я очень рад, потому что мне комфортно в коллективе. Я знаю команду, они знают меня", - заявил Квят.