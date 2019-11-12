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Источник Правда.Ру

В США организовали бой 12-летних девочек

Спорт » Одиночные виды » Единоборства print

15 ноября в американском Спокане состоится турнир по ММА Conquest of the Cage, организатором которого является тренер бойцов ММА Рик Литтл. Сейчас он работает с бойцами UFC Майклом Кьезой и Хулианом Пеньей. 

Среди прочих боев на турнире состоится поединок 12-летних девочек. В октагоне сойдутся бельгийка Лола Паладатос и американка Дарина Гассберн.

"Это может вызвать вопросы у многих, но это не так уж и плохо. Если бы вы видели, как эти два мини-монстра тренируются, вы бы поняли, что им нужны выступления", - написал в Facebook Рик Литтл.

Фото: facebook.com.

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