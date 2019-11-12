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Расписание Гран-при России: когда выступят Медведва и Трусова

Спорт » Фигурное катание print

В Москве с 15 по 17 ноября пройдут соревнования на Гран-при России по фигурному катанию. Нашу страну на этом этапе представят по три фигуриста или пары в каждом из видов:

  • женщины: Станислава Константинова, Александра Трусова, Евгения Медведева,
  • мужчины: Макар Игнатов, Александр Самарин, Дмитрий Алиев,
  • пары: Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Ксения Столбова/Андрей Новоселов,
  • танцы на льду: Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин, Виктория Синицина/Никита Кацалапов, Анастасия Шпилевая/Григорий Смирнов.

Первые выступления во всех видах состоятся 15 ноября. Произвольные программы фигуристы покажут 16 ноября. 17 ноября в Москве состоятся показательные выступления.

Расписание Гран-при России

15 ноября

  • 14.00 - мужчины (короткая программа)
  • 16.00 - танцы на льду (ритм-танец)
  • 18.30 - женщины (короткая программа)
  • 20.30 - пары (короткая программа)

16 ноября

  • 13.30 - мужчины (произвольная программа)
  • 15.40 - танцы на льду (произвольный танец)
  • 17.30 - женщины (произвольная программа)
  • 19.45 - пары (произвольная программа)

17 ноября 

  • 15.00 - показательные выступления
Темы фигурное катание евгения медведева александра трусова станислава константинова серия гран-при (фигурное катание)
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