Расписание Гран-при России: когда выступят Медведва и Трусова
В Москве с 15 по 17 ноября пройдут соревнования на Гран-при России по фигурному катанию. Нашу страну на этом этапе представят по три фигуриста или пары в каждом из видов:
- женщины: Станислава Константинова, Александра Трусова, Евгения Медведева,
- мужчины: Макар Игнатов, Александр Самарин, Дмитрий Алиев,
- пары: Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Ксения Столбова/Андрей Новоселов,
- танцы на льду: Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин, Виктория Синицина/Никита Кацалапов, Анастасия Шпилевая/Григорий Смирнов.
Первые выступления во всех видах состоятся 15 ноября. Произвольные программы фигуристы покажут 16 ноября. 17 ноября в Москве состоятся показательные выступления.
Расписание Гран-при России
15 ноября
- 14.00 - мужчины (короткая программа)
- 16.00 - танцы на льду (ритм-танец)
- 18.30 - женщины (короткая программа)
- 20.30 - пары (короткая программа)
16 ноября
- 13.30 - мужчины (произвольная программа)
- 15.40 - танцы на льду (произвольный танец)
- 17.30 - женщины (произвольная программа)
- 19.45 - пары (произвольная программа)
17 ноября
- 15.00 - показательные выступления