Футболист Стерлинг исключен из сборной Англии за стычку с Гомесом

Нападающий "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг исключен из состава сборной Англии из-за конфликта с защитником "Ливерпуля" Джо Гомесом. Перебранка между футболистами началась в матче 12-го тура чемпионата Англии. После того, как оба игрока прибыли в команду, Стерлинг продолжил предъявлять претензии.

"Мы приняли решение не включать Рахима в состав на предстоящий матч. Одной из наших главных задач и сильных сторон была способность отделять клубные противостояния от национальной команды. К сожалению, эмоции от матча "Ливерпуль" — "Манчестер Сити" все еще имеют место. Я думаю, что для команды будет правильным сделать так, как мы решили. С этим шагом согласился весь состав", — рассказал Стерлинг на пресс-конференции.

После инцидента форвард принес извинения, но это не повлияло на решение тренерского штаба. Матч Англия — Черногория состоится 14 ноября и начнется в 22:45 по московскому времени.