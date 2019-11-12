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Футболист Стерлинг исключен из сборной Англии за стычку с Гомесом

Спорт » Командные виды » Футбол print

Нападающий "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг исключен из состава сборной Англии из-за конфликта с защитником "Ливерпуля" Джо Гомесом. Перебранка между футболистами началась в матче 12-го тура чемпионата Англии. После того, как оба игрока прибыли в команду, Стерлинг продолжил предъявлять претензии.

"Мы приняли решение не включать Рахима в состав на предстоящий матч. Одной из наших главных задач и сильных сторон была способность отделять клубные противостояния от национальной команды. К сожалению, эмоции от матча "Ливерпуль" — "Манчестер Сити" все еще имеют место. Я думаю, что для команды будет правильным сделать так, как мы решили. С этим шагом согласился весь состав", — рассказал Стерлинг на пресс-конференции.

После инцидента форвард принес извинения, но это не повлияло на решение тренерского штаба. Матч Англия — Черногория состоится 14 ноября и начнется в 22:45 по московскому времени.

Темы футбол джо гомес сборная англии рахим стерлинг
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