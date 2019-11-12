Черчесов позвал Акинфеева обратно в сборную России

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов пытался уговорить голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева вернуться в команду. Тренер получил отказ игрока, но по сведениям окружения игрока он может изменить решение, сообщает "Бизнес Онлайн".

Акинфеев провел 111 матчей за сборную России и стал одним из героев чемпионата мира-2018. После Мундиаля голкипер объявил о завершении карьеры.

Сборная России вышла на Евро-2020. В заключительных матчах отбора команда сыграет против Бельгии и Сан-Марино. Игры запланированы на 16 и 19 ноября.