Хабиб Нурмагомедов подтвердил бой с Тони Фергюсоном

Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов не стал называть конкретную дату своего ухода из спорта. Дагестанец заявил, что не любит заглядывать слишком далеко. Вместе с тем, россиянин подтвердил поединок с американцем Тони Фергсоном.

"До боя с Тони Фергюсоном тоже нужно дожить. До него практически полгода, пять месяцев. Так что посмотрим. Думаю, может, после него ничего и не будет уже", - заявил Нурмагомедов в комментарии RT.

Ранее UFC подтвердил факт переговоров о проведении боя Нурмагомедов - Фергюсон. Предположительно бой состоится в апреле.