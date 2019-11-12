Лучшего эксперта НХЛ уволили за оскорбление канадских мигрантов

Легендарный эксперт НХЛ Дон Черри уволен с телеканала Sportsnet. Он в очередной раз угодил в скандал, но сейчас попал очень серьезно. Одиозный критик во время эфира выразил недовольство тем, что не все в Канаде надели значки с красным маком в День памяти.

11 ноября в Северной Америке вспоминают воинов, погибших во всех войнах, а также отдают дань уважения ветеранам. Черри возмутился тем, что мигранты в Канаде не соблюдают традиций.

"Вы, люди… вам нравится наш образ жизни, вы любите наше молоко и мед, по крайней мере, вы можете заплатить пару баксов за мак или что-то в этом роде. Эти ребята заплатили за вашу жизнь в Канаде, которая вам нравится. Эти ребята заплатили самую большую цену", — заявил Черри в эфире.

Позже телеканал Sportsnet принес извинения канадцам, которые не надели значки с маками. Сам Черри отказался извиняться, за что и был уволен.

"Я только что узнал, что Sportsnet уволил меня за комментарии, сделанные в "Уголке тренера. Нет проблем. Каждый в Канаде должен носить мак, чтобы почтить память наших павших солдат", — заявил хоккейный эксперт.