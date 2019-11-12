Климкин призвал футбольных фанатов не позорить Украину перед Россией

Экс-глава МИД Украины Павел Климкин призвал футбольных фанатов не создавать провокаций. По его мнению, воскресный скандал во время матча "Шахтер" - "Динамо" негативно сказывается на имидже всей страны, в том числе и в России.

Дончане победили киевлян со счетом 1:0. Матч останавливался из-за того, что болельщики киевлян позволили себе расистские оскорбления в адрес бразильских футболистов "Шахтера". Полузащитник Тайсон не сдержался и показал болельщикам неприличный жест, за что был удален с поля.

"Это не только наша проблема, она подходит российской линии про ультраправые силы на Украине. Прошу всех настоящих болельщиков: вы же в действительности все патриоты, не позволяйте так нас подставлять и сами не подставляйтесь", - написал Климкин в Twitter.