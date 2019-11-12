Овечкин обошел Кросби по очкам в НХЛ

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин вышел на 39-е место в НХЛ по количеству набранных очков. На его счету после матча с "Аризоной" 1234 очка (671 шайба и 563 передачи). Он провел 1103 игры в регулярном чемпионате.

Овечкин обошел нападающего "Питтсбурга" Сидни Кросби и вышел на 39-е место по количеству набранных очков. На счету канадца 1233 балла. Ближайшая цель извечных соперников - результат Петера Штясны, который набрал 1239 очков.

Лидером по количеству очков в регулярных чемпионатах НХЛ остается канадец Уэйн Гретцки - 2857 (894+1963).