Кузнецова признали второй звездой дня в НХЛ

Финский нападающий "Каролины" Себастьян Ахо признан первой звездой дня в НХЛ. Форвард в игре с "Оттавой" сделал дубль, а его команда победила со счетом 8:2.

Второй звездой назван форвард "Вашингтон" Евгений Кузнецов. В игре с "Аризоной" он забросил две шайбы. "Столичные" уступили сопернику со счетом 3:4 по буллитам.

Третьей звездой дня назван партнер Ахо по команде защитник Джоэл Эдмундсон, который забросил одну шайбу и отдал две результативные передачи в матче с "Оттавой".