Финский нападающий "Каролины" Себастьян Ахо признан первой звездой дня в НХЛ. Форвард в игре с "Оттавой" сделал дубль, а его команда победила со счетом 8:2.
Второй звездой назван форвард "Вашингтон" Евгений Кузнецов. В игре с "Аризоной" он забросил две шайбы. "Столичные" уступили сопернику со счетом 3:4 по буллитам.
Третьей звездой дня назван партнер Ахо по команде защитник Джоэл Эдмундсон, который забросил одну шайбу и отдал две результативные передачи в матче с "Оттавой".
Историк Евгений Понасенков рассказал, что предупреждал руководителя Олега Соколова о его "ненормальности".