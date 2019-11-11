Глушаков подал иск против жены из-за видео в сауне

Как ранее сообщала "Правда.Ру", футболист "Ахмата" Денис Глушаков подал иск против бывшей жены Дарьи на 204 млн рублей. По его мнению, убытки от бракоразводного процесса составили 201 млн. Еще 2 млн спортсмен хотел бы взыскать за распространение слухов и 1 млн в качестве компенсации морального вреда за разглашение информации о частной жизни.



Глушаков: видео из бани.

По сведениям телеграм-канала Mash, причиной иска стало видео, с которого и начался весь скандал. Дарь Глушакова сняла и опубликовала ролик из сауны, где по ее словам муж развлекается с девушками. По мнению футболиста это видео ударило по его репутации.