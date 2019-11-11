В Голландии назвали зарплату Слуцкого в "Витессе"

Зарплата главного тренера "Витесса" Леонида Слуцкого составляет миллион евро, сообщает De Gelderlander. Данная сумма значительно превышает оклады предыдущих тренеров команды.

Также с приходом российского специалиста расходы "Витесса" выросли с 29,5 миллиона евро до 31 миллиона. Сам Слуцкий в недавнем интервью рассказывал, что его зарплата в "Витессе" в несколько раз меньше, чем была в ЦСКА.

Российский специалист возглавил голландский клуб в 2018 году. В нынешнем сезоне команда под руководством Слуцкого набрала 23 очка в 13 матчах и занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Голландии.