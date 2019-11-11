Месси набил на спине портрет своей бабушки

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси сделал новую татуировку. На этот раз на спине он изобразил портрет своей бабушки.
Испанские журналисты вспомнили о том, что Месси довольно часто в интервью вспоминает о бабушке. Однажды аргентинец признался, что посвящает ей голы.
"Я делаю это, посвящая голы бабушке. Именно она отвела меня в секцию футбола, но теперь уже не видит всего того, что происходит со мной. Тем не менее, она продолжает помогать мне и моей семье", — объяснил однажды Лионель в интервью.
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