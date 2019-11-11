Месси набил на спине портрет своей бабушки

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси сделал новую татуировку. На этот раз на спине он изобразил портрет своей бабушки.



Месси набил на спине портрет бабушки.

Испанские журналисты вспомнили о том, что Месси довольно часто в интервью вспоминает о бабушке. Однажды аргентинец признался, что посвящает ей голы.

"Я делаю это, посвящая голы бабушке. Именно она отвела меня в секцию футбола, но теперь уже не видит всего того, что происходит со мной. Тем не менее, она продолжает помогать мне и моей семье", — объяснил однажды Лионель в интервью.