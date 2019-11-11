Фабио Капелло: "Роналду не обводит никого уже три года"

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло рассказал, почему Криштиану Роналду постепенно теряет место в составе "Ювентуса". Португалец дважды подряд не доиграл матч туринцев до конца. Во вчерашней встрече с "Миланом" он покинул поле на 55-й минуте.

"Правда в том, что Роналду не обводит никого уже три года. Я помню, как раньше он проходил соперников, оставляя их не у дел. Сейчас такое не происходит, в то время как Дуглас Коста и Дибала преуспевают в этом аспекте игры. На месте Сарри я бы поговорил с ним в раздевалке. Я бы сказал Криштиану, что он должен уважать своих партнеров и что если я меняю его, то лишь потому, что хочу выиграть матч", - заявил Капелло в интервью Football Italia.