УЕФА сделал заявление по расистскому скандалу на Украине

УЕФА после инцидента на матче чемпионата Украины между донецким "Шахтером" и киевским "Динамо" осудил проявление любого вида дискриминации. Футболист "горняков" Тайсон был удален с поля после того, как показал неприличный жест фанатам и отправил мяч на трибуны.

На протяжении практически всего второго тайма фанаты киевского динамо проявляли расизм в отношении футболистов "Шахтера" Тайсона и Дентиньо. Болельщики "ухали" и выкрикивали оскорбления.

"Борьба за искоренение расизма, дискриминации и нетерпимости в футболе является одним из главных приоритетов для нашей организации, и УЕФА осуждает все расовые злоупотребления и проявляет абсолютную нетерпимость к любым формам расизма и дискриминации", - приводит РБК заявление УЕФА.