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Источник Правда.Ру

Глушаков требует от жены 204 млн за моральный ущерб

Спорт » Командные виды » Футбол print

Исковые требования футболиста "Ахмата" Дениса Глушакова к бывшей жене Дарье составляют 204 млн рублей. Ранее стало известно, что полузащитник подал иск в суд.

Из указанной суммы 201 млн рублей - это убытки футболиста по бракоразводному процессу. Еще 2 млн спортсмен хотел бы взыскать за распространение слухов, 1 млн - в качестве компенсации морального вреда за разглашение информации о частной жизни, сообщает Mash.

В феврале суд обязал Глушакова выплачивать бывшей жене алименты в размере 1/3 заработка. Дополнительно он будет платить по 100 тыс. рублей в месяц на младшую дочь до ее трехлетия. Кроме того, суд постановил разделить пополам совместно нажитое имущество.

суд футбол фк ахмат денис глушаков
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