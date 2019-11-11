"Краснодар" напомнил Быстрову его слова о Берге

"Краснодар" ответил своему бывшему игроку Владимиру Быстрову на критику шведского нападающего Маркуса Берга. Летом после перехода шведа россиянин высмеял его, опубликовав в Instagram картинку с сосной и задал вопрос "Сосна лучше чем Берг?"

"Берг забил 5 голов, сыграв 19 матчей в составе "Краснодара". Тем самым он догнал Владимира Быстрова, который забил 5 мячей, сыграв 53 матча", - говорится в сообщении пресс-службы клуба в Twitter.

Берг в последнем туре РПЛ принес "Краснодару" ничью в матче с "Локомотивом". Команды сыграли со счетом 1:1.