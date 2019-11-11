РФС дал футбольным судьям время исправить ситуацию

Российский футбольный союз (РФС) дал руководству департамента судейства и инспектирования время на исправление ситуации с некачественной работой. Руководитель отдела Александр Егоров в интервью Sport24 заявил, что у него есть время до конца года.

"Мы работаем. Надеюсь, что у нас все получится", - заявил Егоров.

Футбольным судьям, которые работают на матчах РПЛ и ФНЛ постоянно выдвигаются претензии. Так, в воскресенье скандалом закончился матч "Сочи" - ЦСКА (2:3). Свое недовольство работой судей высказал главный тренер армейцев Виктор Гончаренко.