Тайсон рассказал о расизме киевлян, Неймар поддержал его

Бразильский футболист "Шахтера" Тайсон рассказал о своих эмоциях из-за расистского скандала, который произошел во время матча против киевского "Динамо". Игра была остановлена на 75-й минуте, когда футболисты обратили внимание арбитра на "уханья" и расистские кричалки со стороны фанатского сектора бело-голубых.

Спустя несколько минут матч был возобновлен, но фанаты киевлян продолжили оскорблять бразильских футболистов донецкой команды. Тайсон показал болельщикам неприличный жест, пнул мяч на трибуны, расплакался и ушел с поля после того, как увидел красную карточку.

В Instagram Тайсон написал, что его слезы в тот момент были от возмущения и того, что он ничего не может сделать. Также он заявил, что будет продолжать бороться.

"Мы рано учимся быть сильными и готовыми драться. Биться за наши права и равенство. Футбол нуждается в большем уважении, мир нуждается в большем уважении. Спасибо за все сообщения поддержки. Мы продолжаем бороться. Нет расизму", - написал Тайсон.

Футболистов "Шахтера" поддержал игрок "ПСЖ" Неймар. Он в Instagram опубликовал фотографии Тайсона и Дентиньо, подписав их так: "Нет расизму".