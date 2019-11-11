Щербакова вышла в финал Гран-при, Туктамышева идет третьей

Российская фигуристка Анна Щербакова гарантировала для себя участие в финале Гран-при, который состоится в декабре в Турине. Она выиграла оба этапа, в которых участвовала, - в США и Китае. В итоге она набрала 30 очков.



Фигурное катание: Щербакова на этапе серии Гран-при.

Второе место на данный момент занимает американка Брэди Теннел с 22 очками, третье - россиянка Елизавета Туктамышева с таким же количеством баллов.

В ноябре состоятся еще два этапа Гран-при - России и Японии. На выход в финал, кроме вышеназванных спортсменок, претендуют россиянки Александра Трусова (15 очков), Алена Косторная (15), Алина Загитова (13), японки Рика Кихира (13) и Сатоко Мияхара (13), а также американка Мэрайя Белл (11).