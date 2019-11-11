Футболистам "Спартака" отказали в выдаче американских виз

Владелец "Спартака" Леонид Федун сообщил, что клуб не сможет в январе отправиться на турнир Florida Cup в США. У команды возникли проблемы с американскими визами.

В интервью ТАСС Федун заявил, что "Спартак" получил официальные приглашения от организаторов турнира и администрации Орландо, но это не помогло получить визы. Красно-белые должны были сыграть с бразильскими "Коринтиансом" и "Палмейрасом", а также колумбийским "Атлетико Насьональ".

В МИД заявили, что происходит использование политических ресурсов. Ранее проблемы с получением виз испытали российские теннисисты и бойцы ММА.

"Одна из причин, наверное, - недобросовестная конкуренция в тех областях, в которых россияне не допускаются для участия в мероприятиях, проходящих в США", - говорится в заявлении МИД.