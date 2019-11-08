Моуринью предложил "Баварии" свою кандидатуру

Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью готов возглавить "Баварию". Португалец согласен на контракт до 2022 года. "Бавария" взяла время на обдумывание предложения, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Предполагается, что решение будет принято во время перерыва на матчи сборных.

Ранее сообщалось, что мюнхенцы рассматривают кандидатуры Эрика тен Хага, возглавляющего "Аякс", или главного тренера "ПСЖ" Томаса Тухеля. Ни Тен Хаг, ни Тухель не готовы принять команду по ходу сезона.