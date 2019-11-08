"Спартак" начал сотрудничество с клубом второй Бундеслиги

"Спартак" начал сотрудничество с клубом второй немецкой Бундеслиги "Эрцгебирге". Соглашение между клубами предусматривает целый ряд направлений для развития партнерских отношений и взаимовыгодного сотрудничества.

"Спартак" сможет отдавать "Эрцгебирге" в аренду своих футболистов, а также клубы будут обмениваться опытом в вопросах подготовки игроков и организации тренировочного процесса команды, сообщает пресс-служба команды.

Клубы также будут проводить товарищеские матчи во время предсезонных и подготовительных сборов. Кроме того, меморандум предусматривает сотрудничество в сфере коммерции и развития брендов.

В 2017 году "Эрцгебирге" возглавлял главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско.